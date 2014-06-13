Разработка лого, визиток, баннеров, шапок для сайтов, флаеров.

Меня зовут Николай, более 5 лет я занимаюсь графикой и дизайном. Основные направления: разработка логотипов, визиток, рекламных баннеров. В основном работаю в буржунете и довольно успешно. Решил показать свои деловые качества здесь. Предлагаю профессиональные услуги с высоким уровнем выполнения. Подрабатываю фрилансом, потому что люблю свою работу, творчество и приятно когда мои специальные навыки помогают людям осуществлять задуманное. Заказы сделаю быстро, качественно и недорого!