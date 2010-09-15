copralight

Выполнение работ по рерайту, копирайту, написание seo - текстов

Просвиряков Алексей Валерьевич

Дата рождения: 29 сентября 1985

Адрес: г. Архангельск.

Телефон: 89062856126

Эл. почта: [email protected]

Пожелания к будущей работе: Должность: рерайтер, копирайтер, корректор текстов, автор seo - текстов

Образование: 2004 г. – 2010 г. Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, гуманитарный факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – магистр культурологии.

Профессиональные навыки: Владею высокой скоростью печати на клавиатуре, хорошо поставленной речью.

Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, настойчивость, усидчивость, четность, порядочность.