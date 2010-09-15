copralight

Алексей Просвиряков copralightcopralight
38 летРоссия/Архангельск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Выполнение работ по рерайту, копирайту, написание seo - текстов
Просвиряков Алексей Валерьевич
Дата рождения: 29 сентября 1985
Адрес: г. Архангельск.
Телефон: 89062856126
Эл. почта: [email protected]
Пожелания к будущей работе: Должность: рерайтер, копирайтер, корректор текстов, автор seo - текстов
Образование: 2004 г. – 2010 г. Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова, гуманитарный факультет. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – магистр культурологии.
Профессиональные навыки: Владею высокой скоростью печати на клавиатуре, хорошо поставленной речью.
Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, настойчивость, усидчивость, четность, порядочность.
Действие аккаунта приостановлено!