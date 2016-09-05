copywriter2017

Копирайтер, переводчик с украинского на русский

Имею многолетний опыт работы на масштабной бирже контента А*****. Там вошла в ТОП-500 лучших исполнителей (в качестве доказательства могу предоставить ссылку на свой профиль). Пишу тексты на всевозможную тематику (начиная от художественных текстов, и заканчивая текстами на медицинскую, техническую и юридическую тематику). Также занимаюсь ручными переводами простых и сложных (технических, юридических, медицинских) текстов с украинского на русский (и наоборот). Являюсь носителем укр. языка, так как родилась на Украине, там же закончила школу с серебряной медалью и получила первое высшее экономическое образование. Русским языком владею также владею отлично.

Владею техникой компьютерного набора "вслепую", поэтому печатаю быстро и справляюсь с большими объемами заданий.

Личные качества: исполнительная, ответственная, пунктуальная. Мои расценки: копирайтинг: от 75 рублей за 1000 знаков без пробелов. Перевод текстов - цена по договоренности (в зависимости от сложности работы).