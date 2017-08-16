coralazure

Переводчик (арабский, английский языки) / Преподаватель арабского и английского
Предоставляю услуги качественного перевода.
Также буду рада помочь освоить язык, начиная с любого уровня!
Цена договорная.
О себе:
- магистр института филологии КНУ им. Шевченко, специальность - арабский язык, литература и перевод
- 4 года учебы в Ливане
- стажировка при Каирском университете
- сертификат курсов арабского языка "Ан-Нур" при Исламском культурном центре "Ар-Раид"
- опыт переводческой деятельности и преподавания как детям, так и взрослым - 3 года