Динамические обложки Вконтакте
С помощью официального инструмента - API социальной сети ВКонтакте вы можете отображать в вашем сообществ любую динамическую информацию:
– текущая дата и/или время (в любом формате)
– смена дня и ночи (а также утро и вечер)
– курс валют (евро, доллар)
– погода
– информация и пробках
– последний подписчик
– лучший комментатор дня
– лучший репостер
и многое другое, изготавливаем любой вариант.
Динамическая обложка для сообщества ВКонтакте - это оптимальное средство для повышения активности и статуса сообщества.
Это также способствует увеличению конверсии. Данная возможность позволяет обеспечить ваше сообщество большим притоком новых подписчиков и дохода.
Действие аккаунта приостановлено!