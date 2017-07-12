coredevru

Обложки Динамические coredevru

 
23 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Динамические обложки Вконтакте

С помощью официального инструмента - API социальной сети ВКонтакте вы можете отображать в вашем сообществ любую динамическую информацию: 

– текущая дата и/или время (в любом формате) 

– смена дня и ночи (а также утро и вечер) 

– курс валют (евро, доллар) 

– погода 

– информация и пробках 

– последний подписчик 

– лучший комментатор дня 

– лучший репостер

и многое другое, изготавливаем любой вариант. 

Динамическая обложка для сообщества ВКонтакте - это оптимальное средство для повышения активности и статуса сообщества. 

Это также способствует увеличению конверсии. Данная возможность позволяет обеспечить ваше сообщество большим притоком новых подписчиков и дохода. 