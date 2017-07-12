Динамические обложки Вконтакте

С помощью официального инструмента - API социальной сети ВКонтакте вы можете отображать в вашем сообществ любую динамическую информацию:

– текущая дата и/или время (в любом формате)

– смена дня и ночи (а также утро и вечер)

– курс валют (евро, доллар)

– погода

– информация и пробках

– последний подписчик

– лучший комментатор дня

– лучший репостер

и многое другое, изготавливаем любой вариант.

Динамическая обложка для сообщества ВКонтакте - это оптимальное средство для повышения активности и статуса сообщества.

Это также способствует увеличению конверсии. Данная возможность позволяет обеспечить ваше сообщество большим притоком новых подписчиков и дохода.