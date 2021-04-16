Квалифицированный UI/UX Designer.

Я Ангелина и моей основной направленностью является ui/ux design, потому что я создаю проекты не только для красоты обложки, но и для комфорта пользователя. Дизайн = удобство, как я считаю.

Почему Вы должны выбрать именно меня для продуктивной работы?

Все просто! Я могу превратить Ваших потенциальных клиентов в постоянных покупателей. Я работаю и обучаюсь в этой сфере 24/7, поэтому быстро осваиваю всю новую информацию и применяю её в своём творчестве. У меня есть образование, я освоила курсы ui/ux дизайнера на высший балл. Со мной можно связаться в любой момент, поэтому буду рада сотрудничеству!