Санкт-Петербург
Цель:получение удаленной работы Web-програмиста или системного
администратора.
Знания:
1.OS-Win9x/ME/NT/2000/XP,Unix(Linux,FreeBSD,Solaris),Novell Netware
2.Языки программирования-C,Perl,PHP,HTML,JavaScript,CSS,DHTML,изучаю Delphi
3.Базы данных-MySQL,PostgresSQL,DBF,MSSQL
4.Графика-Photoshop 7.0,Corel 11.0,Flash 5.0
5.Серверы-apache,IIS,FTP,DNS,Proxy,Firewall,VPN,NAT,Citrix,1c(+аналоги),win2000 domain,Active Directory
Опыт работы:
7 лет (HTML,JavaScript,DHTML)
4 года (Perl,PHP,MySQL)
4 года системным администратором.
Имеется сертификат об отличном окончании курсов Unix System
Administrator на факультете переподготовки специалистов
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета и
сертификаты от Центра Online Тестирования и Сертификации "SPECIALIST"
по направлениям "Основы PHP", "HTML 4.0" и "Администрирование Linux".
Умение работать в команде(в том числе удалено),имею опыт разработки
больших проектов(портал,интернет-магазин, веб-интерфейсы к почте),умею
отделять код скрипта от кода HTML, имею опыт
установки,настройки,администрирования серверов виртуального
веб-хостинга,прокси-серверов,корпоративных серверов.