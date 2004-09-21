coroner

Гость coroner

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

Санкт-Петербург

Цель:получение удаленной работы Web-програмиста или системного

администратора.

Знания:

1.OS-Win9x/ME/NT/2000/XP,Unix(Linux,FreeBSD,Solaris),Novell Netware

2.Языки программирования-C,Perl,PHP,HTML,JavaScript,CSS,DHTML,изучаю Delphi

3.Базы данных-MySQL,PostgresSQL,DBF,MSSQL

4.Графика-Photoshop 7.0,Corel 11.0,Flash 5.0

5.Серверы-apache,IIS,FTP,DNS,Proxy,Firewall,VPN,NAT,Citrix,1c(+аналоги),win2000 domain,Active Directory

Опыт работы:

7 лет (HTML,JavaScript,DHTML)

4 года (Perl,PHP,MySQL)

4 года системным администратором.

Имеется сертификат об отличном окончании курсов Unix System

Administrator на факультете переподготовки специалистов

Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета и

сертификаты от Центра Online Тестирования и Сертификации "SPECIALIST"

по направлениям "Основы PHP", "HTML 4.0" и "Администрирование Linux".

Умение работать в команде(в том числе удалено),имею опыт разработки

больших проектов(портал,интернет-магазин, веб-интерфейсы к почте),умею

отделять код скрипта от кода HTML, имею опыт

установки,настройки,администрирования серверов виртуального

веб-хостинга,прокси-серверов,корпоративных серверов.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiLinuxApachePerlFreeBSD