Издания Корпоративные corpeditionscorpeditions
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Корпоративные издания "под ключ"
Специализированный издательский дом «Корпоративные издания» разработает и выпустит для Вашей компании корпоративный журнал, газету, отраслевой дайджест, каталог продукции, годовой отчет для акционеров или инвесторов, а также любой другой вид корпоративных СМИ и издательской продукции. В сроки и «под ключ». Благодаря синтезу издательских и PR-технологий мы создаем гармоничный информационно-идеологический инструмент, отвечающий поставленным задачам и достойный быть объектом оправданной гордости заказчика.
Портфолио
- Positive!156 просмотров
- Positive!184 просмотра
- Positive!168 просмотров
- "Комфорт +"148 просмотров
- "Комфорт +"144 просмотра
- Корпоративный дайджест Фокстрот460 просмотров
- "Комфорт +"150 просмотров
- "Комфорт +"122 просмотра
- "Комфорт +"149 просмотров
- "Комфорт +"158 просмотров
- "Комфорт +"134 просмотра
- "Комфорт +"155 просмотров