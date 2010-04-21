Корпоративные издания "под ключ"

Специализированный издательский дом «Корпоративные издания» разработает и выпустит для Вашей компании корпоративный журнал, газету, отраслевой дайджест, каталог продукции, годовой отчет для акционеров или инвесторов, а также любой другой вид корпоративных СМИ и издательской продукции. В сроки и «под ключ». Благодаря синтезу издательских и PR-технологий мы создаем гармоничный информационно-идеологический инструмент, отвечающий поставленным задачам и достойный быть объектом оправданной гордости заказчика.