прикладное программирование (предпочтительно сложные проекты)
Здравствуйте.
Имею профильное образование и более 8 лет коммерческой работы в программировании.
Гарантирую ответственный подход к выполнению заданий:
- ориентация на потребности заказчика;
- берусь только за работу, которую реально могу выполнить;
- поддержка после завершения сделки (исправление обнаруженных ошибок, консультации)
Технологии:
- Delphi, Free Pascal, Lazarus
- PHP
- C/C++
- 1С
- InterBase, FireBird
- MySQL
- MS-SQL
Спасибо за внимание. Всего хорошего...
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