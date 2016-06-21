прикладное программирование (предпочтительно сложные проекты)

Здравствуйте.

Имею профильное образование и более 8 лет коммерческой работы в программировании.

Гарантирую ответственный подход к выполнению заданий:

- ориентация на потребности заказчика;

- берусь только за работу, которую реально могу выполнить;

- поддержка после завершения сделки (исправление обнаруженных ошибок, консультации)

Технологии:

- Delphi, Free Pascal, Lazarus

- PHP

- C/C++

- 1С

- InterBase, FireBird

- MySQL

- MS-SQL

Спасибо за внимание. Всего хорошего...