Web-разработчик & Дизайнер
Услуги талантливого дизайнера:
- Дизайн сайта
- Фирменный стиль (логотип, все виды макетов для полиграфии)
Разработчик общается с людьми с помощью:
- JavaScript. Создание интерфейсов любой сложности, опыт разработки под мобильные платформы (html5 приложения), асинхронная работа интерфейса.
- HTML5 & CSS3 - верстка на высочайшем уровне, без компромиссов. Семантика, кроссбраузерность и легкость - не пустые слова.
- PHP 5.3+, Node.js - написание web приложений и сайтов на различных серверных платформах. Разработка уникальных проектов на популярных opensource платформах - Drupal, Yii framework.
- Написание модулей, разбирательства в лапше-коде, переписывания творений индусов и другие безумства...
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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
11 лет назад
Обо всём с ним договорились. Предоплаты он не просил. Когда подошел срок он просто пропал. Удалил меня из Скайпа :) Денег я не потерял. А вот времени - 2 недели.
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