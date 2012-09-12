cosmicpirate

Гаврилов cosmicpirate

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Web-разработчик & Дизайнер

Услуги талантливого дизайнера:

- Дизайн сайта

- Фирменный стиль (логотип, все виды макетов для полиграфии)

Разработчик общается с людьми с помощью:

- JavaScript. Создание интерфейсов любой сложности, опыт разработки под мобильные платформы (html5 приложения), асинхронная работа интерфейса.

- HTML5 & CSS3 - верстка на высочайшем уровне, без компромиссов. Семантика, кроссбраузерность и легкость - не пустые слова.

- PHP 5.3+, Node.js - написание web приложений и сайтов на различных серверных платформах. Разработка уникальных проектов на популярных opensource платформах - Drupal, Yii framework.

- Написание модулей, разбирательства в лапше-коде, переписывания творений индусов и другие безумства...

PHPJavascriptДизайн сайтаHTMLDrupalYiiNode.js
Отзывы заказчиков
super_romeo
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
0 баллов
11 лет назад
Скопировать дизайн со стороннего сайта
Обо всём с ним договорились. Предоплаты он не просил. Когда подошел срок он просто пропал. Удалил меня из Скайпа :) Денег я не потерял. А вот времени - 2 недели.
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