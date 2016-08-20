cosmosok

Геннадий cosmosok

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Публикация сообщений

    Требуется выполнить публикацию одинаковых сообщений в более ста группах в мессенджере Discord. Опыт использования Discord не обязателен. Подробности указаны в техническом задании. Оплата будет зависеть от количества выполненных публикаций. Ищется исполнитель для регулярного выполнения этой задачи.

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка рекламы на Лендинг Через поисковые системы - Яндекс.

    Нужна настройка рекламы на Лендинг  Через поисковые системы - Яндекс. ЦА - женщины с проблемным весом от 30 - 40 ( как правило есть ребенок) , Русские крупные города Около 50 ключевых слов, от которых можно оттолкнутся ...

    Контекстная реклама24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер для Лендинга (Tilda)

    Нужен дизайнер для Лендинга ( примерный дизайн прикреплён).  Задача разработать подобный сайт на Tilda - аккаунт я дам( картинки и фото точные предоставлю в процессе ) Форма заполнения для заявки (люди оставляют телефон и информация об ...

    Tilda
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать PHP-скрипты с подключением по API

    Необходимо сделать два php-скрипта, которые будут проставлять лайки через сервис Likest. Описание работы: Есть файл Group list.csv, который вручную заполняется человеком. Смотрите образец.Есть скрипт 1. В файле Group list.csv есть ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на OpenCart 2

    Нeобходимо доработaть сущeствующий интернет-магазин одежды на Open Cart 2.   Ключeвые задачи:  1) Доработать верстку 2) Некоторые бекэнд задачи 3) Оптимизировать работу сайта Подробнoсти в ТЗ: https://goo.gl/rU0FYR ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разрабoтка текстoвой игpы (iОS)

    $400

    Необходимo разрабoтать текстoвую игру пoд iOS. Весь кoнтент есть - нужна именнo разрaбoтка. Аналоги:  https://youtu.be/uU9x9tZ3Ltc?t=1m30s https://youtu.be/gZ9TtPy_Efg?t=40s Общaя схeма задач приложена к заданию. Подробнoе ...

    iOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка агрегатора (интернет-магазин)

    Необходимо доработать существующий агрегатор-одежды (интернет-магазин одежды) на Open Cart 2.  Установлен на VPS 3гб, 3x2.4гц Xeon, SSD. Ассортимент будет 150-200 тыс.товаров. Формируется из 30 разных csv-файлов (прайсов) с данными о товарах (агрегатор). ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать интернет-магазин

    Здравствуйте   Необходимо скопировать этот сайтВ некоторым местах доработать верстку (заменить фото, шрифт, текст)При оформлении заказа – данные отправлялись в CRM (не принципиально какую, например в AmoCRM).Добавить Метрику и АналитикуДобавить любую удобную и бесплатную CMSСайт должен ...

    AmoCRM
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Разрабoтка текстoвой игpы (iОS)
iOS
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата вовремя, рекомендую.
Сильный отзывчивый исполнитель. Рекомендую
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