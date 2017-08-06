Владею следующими технологиями:
1. PHP 5.4 >=
2. MySQL
3. HTML5
4. CSS3
5. JQuery, есть небольшой опыт с Dojo
6. AJAX
7. Bootstrap
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Мои достоинства:
1. Стараюсь выполнять работу в срок и соблюдать этапы проектирования
2. Веду разработку в соответствии со стандартами конкретной веб-технологии
3. Умение работать с чужим кодом
4. Готовность к обучению, с удовольствием берусь за новые для меня, но интересные задачи
5. Реально оцениваю свои возможности, честно готов признать свои ошибки и недоработки
6. Лояльность к требованиям заказчика
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Имею опыт работы со следующими CMS и фреймворками:
1. 1С-bitrix
2. Drupal 7
3. Joomla
4. Wordpress
5. Yii2 Framework