Владею следующими технологиями:

1. PHP 5.4 >=

2. MySQL

3. HTML5

4. CSS3

5. JQuery, есть небольшой опыт с Dojo

6. AJAX

7. Bootstrap

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Мои достоинства:

1. Стараюсь выполнять работу в срок и соблюдать этапы проектирования

2. Веду разработку в соответствии со стандартами конкретной веб-технологии

3. Умение работать с чужим кодом

4. Готовность к обучению, с удовольствием берусь за новые для меня, но интересные задачи

5. Реально оцениваю свои возможности, честно готов признать свои ошибки и недоработки

6. Лояльность к требованиям заказчика

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Имею опыт работы со следующими CMS и фреймворками:

1. 1С-bitrix

2. Drupal 7

3. Joomla

4. Wordpress

5. Yii2 Framework