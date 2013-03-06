Быстрые, аккуратные и идиоматические переводы

Я из Бразилии, носитель португальского и английского (США) языков. Владею русским и испанским на высоком уровне. Получила степень бакалавра по специальности русского языка и литературы от университета Белойт, в штате Винсконсин, США. Умею переводить тексты любой тематики с русского языка и английского языка на португальский. Могу предоставить грамотные переводы с родным знанием правил и норм языка. Все исполняю качественно и быстро. Если в Вашем переводе ошибки не доступимы, то обращайте ко мне.