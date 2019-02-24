Качественная и быстрая работа!
Добрый день! Я занимаюсь фотографией, обработкой фотографий, созданием оформления к твич и ютуб каналам, видеомонтажем из материалов, которые предоставляют заказчики. Все работы выполняю качественно и в срок, так как ценю свое и Ваше время!
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Портфолио
- Обработка и ретушь139 просмотров
- Видеомонтаж игр108 просмотров
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга