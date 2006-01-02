Нужно вывести сайт на первую позицию в Я. Сейчас по основным запросам мы на 2-12х местах, работа велась. Нужно первое место. Запросов всего - 3-5 фраз. Тема - декоративные фонтаны.
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо доработать скрипт (готовый) партнёрской программы для интернет-магазина. Скрипт для OSCommerce. Для фрилансеров: ОБЯЗАТЕЛЬНО знание данного скрипта!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $10
Нужно доработать скрипт партнёрской программы для ОСКоммерц. Конкретно - сделать добавление и вывод текстовых банеров. (В данный момент возможно добавление\вывод графических банеров и текстовых ссылок)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $5
Нужно создать несколько одноплановых банеров разных размеров, рекламирующих партнёрскую программу интернет-магазина. Оплата по 5$ за каждый. Флэш не нужен.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн для интернет-магазина на основе OSCommerce и вставить его в работающий магазин. Тематика - подарки. Можно сверстать на основе какого-либо коммерческого темплейта, по образу и подобию. Для дизайнера: ВАЖНО знание структуры ОСКоммерц!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад