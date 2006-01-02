costas

Гость costas

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Вывод на 1 позицию.

    Нужно вывести сайт на первую позицию в Я. Сейчас по основным запросам мы на 2-12х местах, работа велась. Нужно первое место. Запросов всего - 3-5 фраз. Тема - декоративные фонтаны.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Доработка OSCommerce

    $10

    Нужно доработать скрипт партнёрской программы для ОСКоммерц. Конкретно - сделать добавление и вывод текстовых банеров. (В данный момент возможно добавление\вывод графических банеров и текстовых ссылок)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание банеров

    $5

    Нужно создать несколько одноплановых банеров разных размеров, рекламирующих партнёрскую программу интернет-магазина. Оплата по 5$ за каждый. Флэш не нужен.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн для магазина

    $100

    Требуется создать дизайн для интернет-магазина на основе OSCommerce и вставить его в работающий магазин. Тематика - подарки. Можно сверстать на основе какого-либо коммерческого темплейта, по образу и подобию. Для дизайнера: ВАЖНО знание структуры ОСКоммерц!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад