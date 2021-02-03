costello69

Россия

Создаю креативный нейминг! Сформирую ваши ассоциации в емкое оригиноальное и запоминающиеся название. Разработка и создание уникальных названий. В разработке названий использую профессиональный и нестандартный подход, работаю до получения конечного результата. От своей работы получаю удовольствие и положительные эмоции. Очень нравятся сложные проекты, особенно когда никто не берется. Имею богатый жизненный опыт и обширный лексикон. Опыт работы в нейминге более 10 лет.