Front-end developer

Делаю качественную верстку,быстро и аккуратно.

На CMS не натягиваю,только отдаю готовую верстку(html,css,js).

Верстаю из PSD,Figma(Pixel perfect).

Пишу скрипты различной сложности,в зависимости от оплаты(плавное появление элементов,открытие-закрытие меню,добавление удаление элементов,подключение Яндекс карт с нужными вам маркерами и настройками,парсинг сторонних данных).

Последние работы :

https://uninfected-transits.000webhostapp.com/

https://jaztestdemo.000webhost

https://my.lbr.ru/catalog-techniki/borony-i-mulchirovateli/

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Подробнее о технологиях:

Front-end :

HTML5,семантические теги,блочная верстка.Приходилось пользоваться шаблонизаторами Pug и Handlebars.

CSS3,препроцессоры Stylus,Scss,Sass.

Хорошие знания технологии Flex,опыт работы с фреймворком Bootstrap3/4,медиа-запросы,анимации,позиционирование,адаптив.

JavaScript: нативный JS(ES5/ES6),объекты,методы обработки массивов,Map,Set,стрелочные функции и модули,обработка JSON,классы,обработка пользовательских событий.Работал с LocalStorage, sessionStorage,с куками.Запросы на сервер(использовал Ajax),промисы.

Хорошие знания Jquery,Vue.js.Так же использовал Vuex и Nuxt.

Приходилось решать следующие задачи на рабочих проектах :

Парсинг входящих данных,сортировки массивов,поиск в массиве нужного значения и дальнейшая работа с ним,взаимодействие с API(например,с Yandex Maps(получение входящих ip-адресов из базы данных и парсинг их в формат,соответсвующий Yandex Maps для корректного вывода меток на карте)).Валидация исходящих и входящих данных(обработка данных форм перед отправкой на сервер,обработка полученных от сервера данных).Настройка сборщика Gulp под нужды проекта.Верстка отдельных страниц и элементов,зачастую без макета.Установка в куки определенного значения,в зависимосте от данных а также получение данных из куков.

Анимация элементов страницы средствами CSS3 и JavaScript(плавно выезжающее меню,активация-деактивация эементов формы по пользовательскому событию,синхронизация значений списков и прочее).