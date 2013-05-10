countess88

Подборская Лада Дмитриевна
Дата рождения: 27 ноя 1988
Регион: Киев
Возможность переезда: Другие страны
Телефон(ы): 0631533289
E-mail: [email protected]
Помощник руководителя 5 000 грн.
Цель
Работать на телевидении
Опыт работы
Менеджер по работе с клиентами
ноя 2010 - дек 2012 (2 года 2 мес)
Ашан Украина гипермаркет (http://auchan.ua)
1. Ведение документации
2. Ведение переговоров
3. Контроль сотрудников и безопасности гипермаркета
4. Работа с системой видеонаблюдения
5. Проведение тренингов
6.Решение конфликтных ситуаций
Образование
Киевский международный университет (Киев)
Год окончания 2010
Специалист по страноведению, факультет страноведения бакалавр
Владение языками
Английский - базовый
Русский - родной
Украинский - родной
Курсы, тренинги, сертификаты
Сертификат(Киев, Украина)
Год окончания 2006
Курс английского языка по интенсивной методике в Киевском национальном лингвистическом университете.
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Word, Excel, PowerPoint, Internet
Увлечения и интересы
Танцы, походы, путешествия, музыка, активный спорт.
Личные качества
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, неформальное мышление, умение работать на результат.
Общественная деятельность
Проведение мероприятий в детском доме, тамада на свадьбе, помощь в организации проведения концертов, игра в кукольном театре