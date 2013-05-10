countess88

Подборская Лада Дмитриевна

Дата рождения: 27 ноя 1988

Регион: Киев

Возможность переезда: Другие страны

Телефон(ы): 0631533289

E-mail: [email protected]

Помощник руководителя 5 000 грн.

Цель

Работать на телевидении

Опыт работы

Менеджер по работе с клиентами

ноя 2010 - дек 2012 (2 года 2 мес)

Ашан Украина гипермаркет (http://auchan.ua)

1. Ведение документации

2. Ведение переговоров

3. Контроль сотрудников и безопасности гипермаркета

4. Работа с системой видеонаблюдения

5. Проведение тренингов

6.Решение конфликтных ситуаций

Образование

Киевский международный университет (Киев)

Год окончания 2010

Специалист по страноведению, факультет страноведения бакалавр

Владение языками

Английский - базовый

Русский - родной

Украинский - родной

Курсы, тренинги, сертификаты

Сертификат(Киев, Украина)

Год окончания 2006

Курс английского языка по интенсивной методике в Киевском национальном лингвистическом университете.

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Word, Excel, PowerPoint, Internet

Увлечения и интересы

Танцы, походы, путешествия, музыка, активный спорт.

Личные качества

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, неформальное мышление, умение работать на результат.

Общественная деятельность

Проведение мероприятий в детском доме, тамада на свадьбе, помощь в организации проведения концертов, игра в кукольном театре