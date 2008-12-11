Аутсорсинг-компания "Cowry Developments". Большой опыт Java C++ C# Ajax

Наша компания начала свою деятельность в 2004 году в рамках направления Java-разработок IT-агентства «МЕДИА-сервис». Разработанные нами за это время проекты относятся к индустриальным системам микроэлектронного производства и эксплуатируются на предприятиях США, Германии, Японии и Израиля. Начало самостоятельной деятельности под именем «Cowry Developments» — 1 августа 2008 года.

Разработка приложений:

Имеющийся опыт успешной реализации программных решений систем обеспечения производства микроэлектроники, систем управления технологическим оборудованием реального времени, эмуляторов оборудования, прикладного программного обеспечения, позволяет нашей компании брать на себя решение сложных задач и быть уверенными в их успешном решении.

Тестирование:

Тестирование неразрывно связано с разработкой качественного программного обеспечения. Компания «Cowry Developments» рада предложить Вам воспользоваться нашим опытом в юзер-тестинге и написании модульных тестов (JUnit, CUnit).

Поддержка, сопровождение, дальнейшая модернизация:

Отлаженные техпроцессы разработки позволяют нам осуществлять долгосрочную поддержку и сопровождение наших проектов, а также модернизацию проектов сторонних разработчиков.