SEO продвижение, контекстная реклама, usability аудит
Приветствую!
Занимаюсь SEO и контекстной рекламой.
Предоставляю услуги аудита вашего сайта на предмет актуального дизайна, удачной верстки и структуры (как с точки зрения пользователя, так и поисковых машин).
Подскажу, в каком направлении вам необходимо развивать свой интернет-проект или интернет-магазин, продумаю стратегию опережения конкурентов, предоставлю идеи для создания преимущественного предложения на рынке.
Способы оплаты:
1. WebMoney
2. Yandex.деньги
Контактные данные:
ICQ: 791506
skype: craft37
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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