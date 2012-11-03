SEO продвижение, контекстная реклама, usability аудит

Приветствую!

Занимаюсь SEO и контекстной рекламой.

Предоставляю услуги аудита вашего сайта на предмет актуального дизайна, удачной верстки и структуры (как с точки зрения пользователя, так и поисковых машин).

Подскажу, в каком направлении вам необходимо развивать свой интернет-проект или интернет-магазин, продумаю стратегию опережения конкурентов, предоставлю идеи для создания преимущественного предложения на рынке.

Способы оплаты:

1. WebMoney

2. Yandex.деньги

Контактные данные:

ICQ: 791506

skype: craft37

e-mail: [email protected]