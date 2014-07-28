• Имеются прочные знания в HTML5 и CSS3

• Блочная (фиксированная, резиновая), адаптивная, кроссбраузеная верстка.

• Использование модульной системы вёрстки

• Создание PSD — макетов в Photoshop.

• Умею разбираться в чужом коде.

• Создание шаблонов (тем) под Joomla

• Разработка плагинов/модулей под Joomla

• Создание сайтов на CMS (WordPress, Joomla, PrestaShop)

• Создание дизайн сайта

• Landing page

• Выполняю работу качественно, быстро и недорого.

Верстка главной страницы от 15$ в зависимости от сложности.

Внутренние страницы от 10$.