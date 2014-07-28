• Имеются прочные знания в HTML5 и CSS3
• Блочная (фиксированная, резиновая), адаптивная, кроссбраузеная верстка.
• Использование модульной системы вёрстки
• Создание PSD — макетов в Photoshop.
• Умею разбираться в чужом коде.
• Создание шаблонов (тем) под Joomla
• Разработка плагинов/модулей под Joomla
• Создание сайтов на CMS (WordPress, Joomla, PrestaShop)
• Создание дизайн сайта
• Landing page
• Выполняю работу качественно, быстро и недорого.
Верстка главной страницы от 15$ в зависимости от сложности.
Внутренние страницы от 10$.