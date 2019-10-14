cranberry-v

Елена cranberry-v

 
29 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ответственность. Грамотность. Творческий подход

Образование

Высшее. Уральский Государственный Медицинский Университет, специальность - врач.

Опыт работы копирайтером

3 года

Близкие темы 

  • медицина (взрослая, детская, доказательная, альтернативная);
  • фармацевтика;
  • рукоделие;
  • психология;
  • личностный рост;
  • воспитание и развитие детей;
  • кулинария;
  • отношения;
  • астрология.

Гарантирую

  • Четкое соответствие текстов ТЗ;
  • Безукоризненная грамотность;
  • Полное раскрытие темы без "воды";
  • "Гладкое" использование ключевых слов в тексте, отсутствие ломаных конструкций, "притянутых за уши" предложений;
  • Поддержание любой стилистики - статьи с юмором, в виде диалога с читателем, в виде листа советов, деловые и любые другие.
Расценки

  • Копирайт: 80 руб/1000 збп;
  • Рерайт: 60 руб/1000 зпб.
Прошу Вас ознакомиться с моим полным резюме:

https://drive.google.com/file/d/1b0qRO8Erjm58EkJ3zosYRg-2fCgeZjuJ/view?usp=sharing

Также представляю Вашему вниманию свое портфолио:

https://drive.google.com/file/d/1MW3adqgyirO1hte4_JIDgjfdCBa_7Kvo/view?usp=sharing