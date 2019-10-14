cranberry-v

Ответственность. Грамотность. Творческий подход
ОбразованиеВысшее. Уральский Государственный Медицинский Университет, специальность - врач.
Опыт работы копирайтером3 года
Близкие темы
- медицина (взрослая, детская, доказательная, альтернативная);
- фармацевтика;
- рукоделие;
- психология;
- личностный рост;
- воспитание и развитие детей;
- кулинария;
- отношения;
- астрология.
Гарантирую
- Четкое соответствие текстов ТЗ;
- Безукоризненная грамотность;
- Полное раскрытие темы без "воды";
- "Гладкое" использование ключевых слов в тексте, отсутствие ломаных конструкций, "притянутых за уши" предложений;
- Поддержание любой стилистики - статьи с юмором, в виде диалога с читателем, в виде листа советов, деловые и любые другие.
- Копирайт: 80 руб/1000 збп;
- Рерайт: 60 руб/1000 зпб.
https://drive.google.com/file/d/1b0qRO8Erjm58EkJ3zosYRg-2fCgeZjuJ/view?usp=sharing
Также представляю Вашему вниманию свое портфолио:
https://drive.google.com/file/d/1MW3adqgyirO1hte4_JIDgjfdCBa_7Kvo/view?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!