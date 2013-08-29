Требуется удаленный Битрикс программист на постоянную работу. Загрузка От 40 в месяц. Оплата по часовая. Премии за опрержения плана. Обязательное требование Битрикс сертификат программиста. Скайп. Приемущество тем кто пользуется IDE и знает git