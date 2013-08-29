Требуется удаленный Битрикс программист на постоянную работу. Загрузка От 40 в месяц. Оплата по часовая. Премии за опрержения плана. Обязательное требование Битрикс сертификат программиста. Скайп. Приемущество тем кто пользуется IDE и знает git
Администрирование сетей на базе протокола TCP/IP;
Знание OS Windows 9x/2k/XP/Vista/7/8 на уровне администратора;
Администрирование Unix систем;
Администрирования OS Windows 2000/2003/2008;
Развертывание, настройка, администрирование MS Sharepoint 2007/2010, MS Project 2007/2010, MS Exchange 2007/2010.
Развертывание, администрирование и дописывания функционала IPI.MANAGER.
Опыт работы с сервисами – DNS, DHCP, IIS, SMTP, POP3, VPN, Apache, Nginx.
Опыт работы с RDP, Citrix;
Администрирование Active Directory;
Администрирование Kerio firewall, ISA 2006;
Организация антивирусной защиты ЛВС (Kaspersky Anti-Virus);
CMS Bitrix, Joomla, Opencart, ShopScript, Drupal
Администрирование 1С 7.7, 8.
Администрирование АТС.
Хорошее знание HTML, PHP, XML, СSS, SQL; JS, SQL
Администрирования БД MYSQL, MS SQL 2000/2005/2008(SSAS,SSRS);
Монтаж ЛВС;
Программирование пуско-наладка САПС ESSER, Krestron.
Оптимизация сайтов под высокие нагрузки
базовые знания C#;
Знание методологий IDEF; UML
Английский технический
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Bitrix Требуется: переименовать по алгоритму ~ 300 товаров. прокинуть по алгоритму изменеия в ,<meta name="keywords" </p><p>Создать 21 новую страницу с выборками. Для них сделать кастомные хлебные крошки()</p>Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Сверстать промо-сайт на развернутом стенде bitrix. Весь дизайн есть в PSD Главная страница с эффектом parallax. Сдача 5.09.13 за досрочную сдачу премия.HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Собрать 3 флеш банера по примеру Требования 240х400 http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#a2 Все слайды есть в PSD Сделать сегодня 1000 руб.Баннеры8 заявокЗакрыт12 лет назад