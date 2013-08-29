cranko

Руслан cranko

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Менеджер проектов

Администрирование сетей на базе протокола TCP/IP;

Знание OS Windows 9x/2k/XP/Vista/7/8 на уровне администратора;

Администрирование Unix систем;

Администрирования OS Windows 2000/2003/2008;

Развертывание, настройка, администрирование MS Sharepoint 2007/2010, MS Project 2007/2010, MS Exchange 2007/2010.

Развертывание, администрирование и дописывания функционала IPI.MANAGER.

Опыт работы с сервисами – DNS, DHCP, IIS, SMTP, POP3, VPN, Apache, Nginx.

Опыт работы с RDP, Citrix;

Администрирование Active Directory;

Администрирование Kerio firewall, ISA 2006;

Организация антивирусной защиты ЛВС (Kaspersky Anti-Virus);

CMS Bitrix, Joomla, Opencart, ShopScript, Drupal

Администрирование 1С 7.7, 8.

Администрирование АТС.

Хорошее знание HTML, PHP, XML, СSS, SQL; JS, SQL

Администрирования БД MYSQL, MS SQL 2000/2005/2008(SSAS,SSRS);

Монтаж ЛВС;

Программирование пуско-наладка САПС ESSER, Krestron.

Оптимизация сайтов под высокие нагрузки

базовые знания C#;

Знание методологий IDEF; UML

Английский технический

  • Битрикс программист

    Требуется удаленный Битрикс программист на постоянную работу. Загрузка От 40 в месяц. Оплата по часовая. Премии за опрержения плана. Обязательное требование Битрикс сертификат программиста. Скайп. Приемущество тем кто пользуется IDE и знает git

    Git
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести правки в товары на Bitrix

    $250

    Bitrix Требуется: переименовать по алгоритму ~ 300 товаров. прокинуть по алгоритму изменеия в ,&lt;meta name="keywords" &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Создать 21 новую страницу с выборками. Для них сделать кастомные хлебные крошки()&lt;/p&gt;

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт по макету на bitrix

    $250

    Сверстать промо-сайт на развернутом стенде bitrix. Весь дизайн есть в PSD Главная страница с эффектом parallax. Сдача 5.09.13 за досрочную сдачу премия.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад