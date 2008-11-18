Крайнее время работаю на С++
До этого (год назад) много на C++/Java, взаимодействие с MS SQL/Oracle и работа с XML/XSLT/XPath через продукты Apache
До этого долгое время по написанию автоматических конфигураторов для Cisco/PIX/Checkpoint, умение конфигурировать VPN на разных устройствах.
Попутно работа с системами EMC Documentum (работа напрямую с API Content Server)
Общие знания систем CVS,PVCS
Общие знания C#/ActiveScript, но в бизнес проектах эти знания применить не удалось.
Из более ранних знаний (вспоминать надо) - Pascal(Delphi), Assembler (x86/микроконтроллеры), HTML/CSS/Perl/JavaScript/Java applets и прочие малоиспользуемые сейчас языки.
VB в принципе знаю, но использовал мало - неинтересно было.
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