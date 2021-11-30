crazykurvena

Статья о ментальности

Возможно, скоро мы сможем подавать заявки на работу с помощью инструмента TikTok.

Вот как бы это выглядело.

источник: начало - танцы, разгулы, шалости.

Со временем появились и бренды со своими креативными кампаниями.

И, по-видимому, сейчас время для дальнейшего развития, так как есть голоса, что TikTok начал работать над своим собственным рабочим инструментом ...

на TikTok.

Скоро предоставит более подробную информацию.

Из чего будет состоять такой инструмент? Как прогнозируют эксперты, приложение, вероятно, создаст отдельную страницу, на которой будут размещаться предложения о работе, большинство из которых относятся к базовым позициям.

Почему только базовый? Ответ прост! У TikTok достаточно молодая аудитория.

И хотя эта тенденция, кажется, несколько изменилась в последнее время, с этой платформой по-прежнему ассоциируются молодые люди.

Однако, принимая во внимание тот факт, что это приложение ориентировано на творчество, процесс размещения вашего резюме может вызвать недоумение.

Сервисы по всему миру задаются вопросом, будут ли, помимо обычных письменных форм, которые в настоящее время преобладают, также будут креативные видеоформы.

Однако, принимая во внимание то, что TikTok делал до сих пор, мы скорее склоняемся к творческим формам, чем приближается эффективный набор! С TikTok это немного похоже на то, что вначале все смотрят на его действия негативно, иногда даже смеются над новостями, которые он реализует winnie the pooh.

Однако со временем бренды видят в этом возможность для своего развития, пользователи ищут там вдохновения, а создатели Интернета ищут новых получателей.

Наверное, инструмент найма не сразу вызовет энтузиазм ни работодателей, ни кандидатов.

Однако, следуя по стопам того, что мы наблюдали с самого начала появления приложения, это может измениться в ближайшем будущем.

В первую очередь такой инструмент может быть полезен компаниям, ориентированным на творчество.

Работодатель сможет оценить потенциал будущего сотрудника и сравнить его с другими прямо на уровне инструмента.

Однако у этого решения есть и недостатки.

С того момента, как вы захотите получить работу своей мечты, кандидат, а значит, и пользователь TikTok может почувствовать ограничение свободы.

Это связано с тем, что не все опубликованное может быть хорошо принято работодателем.

Таким образом, в приложении могут быть созданы новые учетные записи.

Однако они будут сделаны только для приема на работу.

Если не сообщить нам о новом инструменте, приложение также продемонстрирует способ избежать такого поведения..