Привлекаю 1000 новых клиентов из Яндекс Директ и Google Adwords качественно, профессионально, по договору с гарантией результата.
Занимаюсь полным циклом привлечения, удержания и возврата клиентов при помощи контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords.
Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс Директ и партнером Google Adwords
Настраиваю цели Яндекс Метрики, конверсии Google Analytics.
Интегририрую все с сатами и лендингами
Оптимизирую Landing Page под мобильные устройства
Увеличиваю скорость работы сайтов и лэндингов
Работаю:
По безопасной сделке СБС
Как Юр. лицо по договору с оплатой на р/с, ОРГНИП: 316502700077872, Хитриков С.Г.
Даю гарантии прописанные в договоре.
Ежедневно 14 часов online на связи
Пишите skype: serg1385
WhatsApp: 89150110341
Действие аккаунта приостановлено!
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$600
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
Контекстная реклама
1 отзыв
$15/час
от $120от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $120от 3 дней
нет рейтинга