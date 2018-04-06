crazysalebiz

Сергей Хитриков crazysalebiz

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Привлекаю 1000 новых клиентов из Яндекс Директ и Google Adwords качественно, профессионально, по договору с гарантией результата.

Занимаюсь полным циклом привлечения, удержания и возврата клиентов при помощи контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords. 

Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс Директ и партнером Google Adwords

Настраиваю цели Яндекс Метрики, конверсии Google Analytics.

Интегририрую все с сатами и лендингами

Оптимизирую Landing Page под мобильные устройства

Увеличиваю скорость работы сайтов и лэндингов

Работаю:

По безопасной сделке СБС

Как Юр. лицо по договору с оплатой на р/с, ОРГНИП: 316502700077872, Хитриков С.Г.

Даю гарантии прописанные в договоре.

Ежедневно 14 часов online на связи

Пишите skype:  serg1385 

WhatsApp: 89150110341

Google Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_14755362774986
Россия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$600
10 баллов
6 лет назад
Изменение старой кампании в ЯД и GA и создание новых
Очень доволен!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
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1 отзыв
$15/час
от $120от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $120от 3 дней
нет рейтинга