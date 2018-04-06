Привлекаю 1000 новых клиентов из Яндекс Директ и Google Adwords качественно, профессионально, по договору с гарантией результата.

Занимаюсь полным циклом привлечения, удержания и возврата клиентов при помощи контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords.

Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс Директ и партнером Google Adwords

Настраиваю цели Яндекс Метрики, конверсии Google Analytics.

Интегририрую все с сатами и лендингами

Оптимизирую Landing Page под мобильные устройства

Увеличиваю скорость работы сайтов и лэндингов

Работаю:

По безопасной сделке СБС

Как Юр. лицо по договору с оплатой на р/с, ОРГНИП: 316502700077872, Хитриков С.Г.

Даю гарантии прописанные в договоре.

Ежедневно 14 часов online на связи

Пишите skype: serg1385

WhatsApp: 89150110341