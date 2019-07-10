crazysensei

Переводчик, наборщик и редактор текстов
Имею опыт перевода текстов ивидеозаписей, получаемый на протяжении учёбы в университете: с русского языка
на английский, с английского на русский, с русского на немецкий, с немецкого на
русский языки. Основная тематика: художественные тексты, спорт, красота,
путешествия, научные тексты и т.д. При интерпретации иногда использую
стилистические приёмы, различные способы сокращения, не теряя при этом смысл.
Также осуществляю проверку переведённыхтекстов на наличие грамматических и лексических ошибок.
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