crazysensei

Переводчик, наборщик и редактор текстов

Имею опыт перевода текстов ивидеозаписей, получаемый на протяжении учёбы в университете: с русского языка

на английский, с английского на русский, с русского на немецкий, с немецкого на

русский языки. Основная тематика: художественные тексты, спорт, красота,

путешествия, научные тексты и т.д. При интерпретации иногда использую

стилистические приёмы, различные способы сокращения, не теряя при этом смысл.

Также осуществляю проверку переведённыхтекстов на наличие грамматических и лексических ошибок.