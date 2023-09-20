cre8torcrew

Специалист по монтажу и созданию креативного контента.

Привет! Меня зовут Алина, и я - профессиональный контент креатор и режиссер, с опытом более 10-ти лет. Мой профессиональный путь позволил мне сотрудничать с крупными брендами и достичь значительных результатов в мире медиа и социальных сетей. Моя цель - сделать ваш контент более качественным, привлекательным и профессиональным.



Мои навыки охватывают разнообразные аспекты творчества: от монтажа, цветокоррекции и моушн графики до профессиональной озвучки на русском, английском и украинском языках. Я специализируюсь в написании сценариев, организации и продюсировании съемок, а также в работе с нейросетями и создании анимации для видео.

Моя аудитория в TikTok превышает миллион человек, а в Instagram у меня более 100 тысяч преданных подписчиков. Эти результаты подтверждают мою способность создавать увлекательный и востребованный контент, который привлекает внимание и удерживает аудиторию.



Вот некоторые из услуг, которые я могу предоставить:



1. Монтаж и цветокоррекция: Создам креативный и гармоничный видеоряд для ваших видеопроектов.

2. Моушн графика: Добавлю анимацию и эффекты, чтобы сделать ваш контент более динамичным и интересным.

3. Озвучка голосом: Готова предоставить профессиональную озвучку на русском, английском и украинском языках.

4. Написание сценариев: Разработаю креативные сценарии для ваших видео и проектов.

5. Продюсирование съемок: Помогу организовать съемки, включая подбор команды, актеров, локации, оборудования в рамках бюджета.

6. Работа с нейросетями и искусственным интеллектом: Применю передовые технологии для улучшения контента.

7. Анимация в видео: Создам анимацию, которая сделает ваш контент более привлекательным.

8. Режиссер монтажа: Обеспечу профессиональное управление монтажом для вашего проекта.

9. Обработка фотографий: Улучшу и ретуширую ваши фотографии, чтобы они выглядели наилучшим образом.

10. Пропитание контент-плана: Помогу разработать и улучшить ваш план контента.

11. Оформление сторис и стратегия продвижения: Создам привлекательные и интерактивные истории для социальных медиа и разработаю стратегию продвижения в TikTok, YouTube, и Instagram.



С моим разносторонним опытом и профессионализмом, я готова взять на себя разнообразные задачи, чтобы сделать ваш проект успешным и креативным. Давайте работать вместе и воплотим ваши идеи!