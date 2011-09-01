creamybride

Алина creamybride

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование:2006 – 2011 гг. училась в «Ульяновском  государственном педагогическом университетеимени И.Н. Ульянова». Квалификация:  Учитель начальных классов и иностранногоязыка по специальности «Педагогика и методика начального образования с

дополнительной специальностью Иностранный язык».Дополнительное образование и навыки:С 15 сентября 2008 г.-  31 мая 2010 г. – обучалась на отделении

дополнительных педагогических профессиях и получила специальность Учитель

французского языка.Профессиональныйопыт:1.09.2011 – 16.09.2013 гг. Автономнаянекоммерческая организация «Симбирский Ресурсный Центр»Должность:Преподавательанглийского языка.29.10.2013 – 1.06.2016 гг. МАОУ« Начальная общеобразовательная школа №200»Должность:Преподавательанглийского языка.  Профессиональныекачества и навыки:·        грамотная речь;·        дисциплинированность;·        доброжелательность;·        коммуникабельность;·        ответственность;·        работоспособность.