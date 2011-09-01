creamybride

Образование: 2006 – 2011 гг. училась в «Ульяновском государственном педагогическом университетеимени И.Н. Ульянова». Квалификация: Учитель начальных классов и иностранногоязыка по специальности «Педагогика и методика начального образования с

дополнительной специальностью Иностранный язык». Дополнительное образование и навыки: С 15 сентября 2008 г.- 31 мая 2010 г. – обучалась на отделении

дополнительных педагогических профессиях и получила специальность Учитель