creamybride

Образование:2006 – 2011 гг. училась в «Ульяновском государственном педагогическом университетеимени И.Н. Ульянова». Квалификация: Учитель начальных классов и иностранногоязыка по специальности «Педагогика и методика начального образования с
дополнительной специальностью Иностранный язык».Дополнительное образование и навыки:С 15 сентября 2008 г.- 31 мая 2010 г. – обучалась на отделении
дополнительных педагогических профессиях и получила специальность Учитель
французского языка.Профессиональныйопыт:1.09.2011 – 16.09.2013 гг. Автономнаянекоммерческая организация «Симбирский Ресурсный Центр»Должность:Преподавательанглийского языка.29.10.2013 – 1.06.2016 гг. МАОУ« Начальная общеобразовательная школа №200»Должность:Преподавательанглийского языка. Профессиональныекачества и навыки:· грамотная речь;· дисциплинированность;· доброжелательность;· коммуникабельность;· ответственность;· работоспособность.