creater_zero

Хороший дизайн сделает самую бесполезную вещь - желаемой

Меня зовут Тимофей. - Буду честен, я не имею опыта работы на фриланс биржах. Зато, я самостоятельно развивался и усердно в графическом дизайне, чтобы делать качественные постеры и прочие графические работы. Поэтому, опыт присутствует. Постоянно совершенствуюсь в своей сфере и учусь чему-то новому. - Я готов ответственно и адекватно отнестись к поставленной задаче, выполнить заказ, а в случае необходимости, дать совет, как лучше выполнить задумку клиента. - Умею делать постеры, банеры, обложки, визитки и карточки. - Владею программами Photoshop и Figma. Знаком и могу пробовать работать в Lightroom и Tilda.- Портфолио: https://www.instagram.com/zero_kp0/