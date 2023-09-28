Владимир Мягкий createtocomcreatetocom
53 годаУкраина/Южноукраинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
3d моделирование и визуализация
3d моделирование технических устройств, предметная визуализация.
Онлайн портфолио create-to.com
Портфолио
- Измерение напряжения на аккумуляторе178 просмотров
- Мультиметр dt9205178 просмотров
- Динамик121 просмотр
- Котел на соломе127 просмотров
- Котел твердотопливный126 просмотров
- Ключ разводной122 просмотра
- Тиски120 просмотров
- Станок шлакоблочный132 просмотра