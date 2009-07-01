creating-pro

Учитываю все пожелания и просьбы. Берусь за проект только если уверен, что смогу довести до конца.
Навыки и практический опыт:
— Программирование в Delphi 7-2009 (12 лет)
— Администрирование MS Server 2000, MS Server 2003, SCO Unix (5 лет)
— Администрирование СУБД MS SQL 2000 (1 год)
Владение иностранными языками: английский (свободный, технический).
Черты характера: исполнительность, ответственность, расчетливый подход к выполнению поставленных задач, желание к профессиональному обучению и самосовершенствованию.
Интересы: интернет, совершенствование своих знаний.
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