creating-pro

Учитываю все пожелания и просьбы. Берусь за проект только если уверен, что смогу довести до конца.

Навыки и практический опыт:

— Программирование в Delphi 7-2009 (12 лет)

— Администрирование MS Server 2000, MS Server 2003, SCO Unix (5 лет)

— Администрирование СУБД MS SQL 2000 (1 год)

Владение иностранными языками: английский (свободный, технический).

Черты характера: исполнительность, ответственность, расчетливый подход к выполнению поставленных задач, желание к профессиональному обучению и самосовершенствованию.

Интересы: интернет, совершенствование своих знаний.