creative-way

Поправить верстку сайта www.s a n t - m e b e l . r u , чтоб во всех браузерах было одинаково. В частности: фаерфокс, интернет експлоурер, опера, гуглхром и В Safari на iOS. ...
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть задача, при оформлении заказа появляется: 1Зарегистрироваться и оформить заказ 2 Оформить заказ без регистрации - и светяться поля для заполнении, а нужно что только светились ети 2 кнопки а потом при клике на каждую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно помочь мне доверстать макет с виртуемарт версии 2.06! свять по скайпу голосом пишите- денег много нету- но заплачу сколько смогу... нужно доверстать страницу просмотра и страницу подробной товара!HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно нагнать на сайт 1000 посетителей в день -пишите строки в стоимость в течении месяца!Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт , который сделан на 90%. Ищу человека который смог бы его доделать ! Обьясняю - проект очень серьезный и если вы не уверены в своих силах -просьба даже не писать!Уже бралось 3 исполнителя ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача: есть сайт на cms битрикс, нужно сверстать дизайн главной и посадить на битрикс- только главная страница, по структуре все одинаково, только ненмого разный дизайн! Дизайн и ссылку на сайт дам кандидатам, предлагайте стоимость и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Шаблон стоит beez — cms Joomla 1. необходимо все css файлы поместить в один css стиль 2. необходимо в административной части удалить все не нужные шаблоны и оставить только рабочий 3. Подчистить файл index.php от не ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
И так есть интернет-магазин и есть такие задачи: 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, «товар добавлен в корзину», либо «товара нет в наличии» — сейчас ето очень криво работает. 2. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Что нужно сделать : 1. Поставить тесты на вордпресс -что б можно было редактировать с админки 2. Поставить стандартный поиск 3. Поставить стандартный вывод новостей Оплата по факту сделанной работы! Предлагайте цену и строк.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
И так есть шаблон на wordpress и joomla, нужно перенести внешний вид меню с wordpress на joomla. Единственно что 2 сайта в нете нету, они находяться в архиве... поетому сайт на joomla нужно поднять и мне ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
И так есть интернет-магазин и есть такие задачи : 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, "товар добавлен в корзину", либо "товара нет в наличии" - сейчас ето очень криво ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сверстать под джумлу макет! и настроить блоки что б все работало. Плачу 1500 рублей! Пишите - показуете у себя на хостинге - проплачую половину - переносите на мой хостинг - оплачую остальное отдайте пароли от ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
прикрепляю как в исходнике , исходник вышлю исполнителю...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно написать статью для сайта http://www.i-module.ru/ на тему промышленного оборудывания, оплата qiwi, по факту написания. Пишите выслушаю все предложенияКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, есть сайт http://help-parents.ru/ сколько будет стоить поднять сайту +10? +20? +30? +50? , пишите стоимость готов обсудитьПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть статьи слизаные с английского языка переводчиком - понятно что переводчик переводит статью не очень то доступно для пользователей, нужно эти статьи подредактировать что можно было понять смысл того что написано Предлагайте стоимость за сколько готовы ...Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://www.i-module.ru - есть сайт - нужно внести такие правки: 1-е. нужно сделать счетчики в один ряд под футером на главной 2-е. в каталоге есть отзывы о товаре -убрать их нужно 3-е. на сайте есть http://www.i-module.ru/index.php?ukey=feedback - форма ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт - http://www.i-module.ru - на котором очень много ошибок - хочу исправить ошибки по верстке -что б она проходила валидатором, + хочу оптимизировать сайт по максимум - предлагайте путь решение оптимизации и сколько ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад