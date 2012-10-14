creative-way

Руслан Ткач creative-way

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кроссбраузерность

    Поправить верстку сайта www.s a n t - m e b e l . r u , чтоб во всех браузерах было одинаково. В частности: фаерфокс, интернет експлоурер, опера, гуглхром и В Safari на iOS. ...

    Верстка сайтаiOS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление заказа - virtuemart 2.16

    есть задача, при оформлении заказа появляется: 1Зарегистрироваться и оформить заказ 2 Оформить заказ без регистрации - и светяться поля для заполнении, а нужно что только светились ети 2 кнопки а потом при клике на каждую ...

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка под virtuemart

    Здравствуйте, нужно помочь мне доверстать макет с виртуемарт версии 2.06! свять по скайпу голосом пишите- денег много нету- но заплачу сколько смогу... нужно доверстать страницу просмотра и страницу подробной товара!

    Virtuemart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта на php

    Есть сайт , который сделан на 90%. Ищу человека который смог бы его доделать ! Обьясняю - проект очень серьезный и если вы не уверены в своих силах -просьба даже не писать!Уже бралось 3 исполнителя ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под Битрикc

    Задача: есть сайт на cms битрикс, нужно сверстать дизайн главной и посадить на битрикс- только главная страница, по структуре все одинаково, только ненмого разный дизайн! Дизайн и ссылку на сайт дам кандидатам, предлагайте стоимость и ...

    Битрикс
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта и его настройка

    Шаблон стоит beez — cms Joomla 1. необходимо все css файлы поместить в один css стиль 2. необходимо в административной части удалить все не нужные шаблоны и оставить только рабочий 3. Подчистить файл index.php от не ...

    Верстка сайтаCSSJoomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на CMS Joomla

    И так есть интернет-магазин и есть такие задачи: 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, «товар добавлен в корзину», либо «товара нет в наличии» — сейчас ето очень криво работает. 2. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать шаблон WordPress

    Что нужно сделать : 1. Поставить тесты на вордпресс -что б можно было редактировать с админки 2. Поставить стандартный поиск 3. Поставить стандартный вывод новостей Оплата по факту сделанной работы! Предлагайте цену и строк.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на CMS Joomla

    И так есть интернет-магазин и есть такие задачи : 1. при клике на кнопку купить, всплывает окно, при котором раньше были уведомление, "товар добавлен в корзину", либо "товара нет в наличии" - сейчас ето очень криво ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать под Joomla

    Сверстать под джумлу макет! и настроить блоки что б все работало. Плачу 1500 рублей! Пишите - показуете у себя на хостинге - проплачую половину - переносите на мой хостинг - оплачую остальное отдайте пароли от ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно подредактировать статьи

    Есть статьи слизаные с английского языка переводчиком - понятно что переводчик переводит статью не очень то доступно для пользователей, нужно эти статьи подредактировать что можно было понять смысл того что написано Предлагайте стоимость за сколько готовы ...

    Редактирование и Корректура32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки сайта на webasyst

    http://www.i-module.ru - есть сайт - нужно внести такие правки: 1-е. нужно сделать счетчики в один ряд под футером на главной 2-е. в каталоге есть отзывы о товаре -убрать их нужно 3-е. на сайте есть http://www.i-module.ru/index.php?ukey=feedback - форма ...

    HTMLWebasystФорма обратной связи
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Есть сайт - http://www.i-module.ru - на котором очень много ошибок - хочу исправить ошибки по верстке -что б она проходила валидатором, + хочу оптимизировать сайт по максимум - предлагайте путь решение оптимизации и сколько ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lodka89
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать под Joomla
Заказчик хороший.
Отличный исполнитель, выполняет все очень быстро и качественно! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
sskar
Ко 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
1 балл
11 лет назад
Оформление заказа - virtuemart 2.16
Хороший заказчик! Только оплаты нет.
Отличный исполнитель! Все делает точно в строки ! Остались одни положительные эмоции! Спасибо за работу
Ответный отзыв