creditrealru

Родился третьего марта 1985 г. В юные годы мечтал вырасти писателем. Проглотил едва ли не все произведения по теории литературе. Проглатывал житейник беллетристов. И узнал, что только определенные из них прожили в достатке, а главным образом у всех имелись экономические затруднения. Хотя бы на некоторый период. Желая предварительно обеспечить себя без проблемное писательство, начал интересоваться экономическими темами. И не заметил как очутился в финансовом факультете, как начал действовать в этой области. А писателем так и не сделался.

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