Здравствуйте! Меня зовут Михаил , я являюсь арт- директором и руководителем проектов дизайн студии creidea.

Я лично и моя команда занимается в основном создание сайтов. Помимо сайтов разрабатываем логотипы и фирменный стиль. Так же Flash анимацию.

Имеется большой и плодотворный опыт удаленной работы более 3 лет. пишите magсобакаcreidea.ru