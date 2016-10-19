creidea

Михаил Агеносов creidea

 
49 летРоссия/Саранск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте! Меня зовут Михаил , я являюсь арт- директором и руководителем проектов дизайн студии creidea.

Я лично и моя команда занимается в основном создание сайтов. Помимо сайтов разрабатываем логотипы и фирменный стиль. Так же Flash анимацию.

Имеется большой и плодотворный опыт удаленной работы более 3 лет. пишите magсобакаcreidea.ru

Портфолио
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 10 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга