Здравствуйте! Меня зовут Михаил , я являюсь арт- директором и руководителем проектов дизайн студии creidea.
Я лично и моя команда занимается в основном создание сайтов. Помимо сайтов разрабатываем логотипы и фирменный стиль. Так же Flash анимацию.
Имеется большой и плодотворный опыт удаленной работы более 3 лет. пишите magсобакаcreidea.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Саранскмоторс+170 просмотров
- Академия Творческой Молодежи Республиуи Татарстан150 просмотров
- Тарифный план начни119 просмотров
- VOIP-Most122 просмотра
- ТВЧ оборудование132 просмотра
- Кадровый резерв154 просмотра
- Туристический сайт Республики Мордовия157 просмотров
- Мордовский ЦСМ149 просмотров
- Г.Казань Республика Татарстан проект "Кадровый рез160 просмотров
- АБЕ магазин3158 просмотров
- АБЕ магазин2153 просмотра
- Мордовский ЦСМ166 просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 14 дней
нет рейтинга