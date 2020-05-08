CREOINSTANT - Творения Момент.

Дизайн сайтов и мобильных приложений, создание фирменных стилей - легко и надолго!

www.creoinstant.com

[Айдентика]

Нейминг

(разработка названия для компании, продукта или сервиса)

Логотип

Фирменный стиль

Brand Book

(создание фирменного знака, торговой марки)(разработка отличительного корпоративного стиля)(создание свода правил использования фирменного стиля)

[Web-Дизайн и Web-Разработка]

Создание Landing Pages - посадочных страниц

(для проведения акций или событий)

Создание имиджевых, промо-сайтов

(для представления компании или бренда)

Разработка тематических платформ

(для мотивационных программ, формирования сообществ и другого)

[SMM (Social Media Marketing)]

Разработка Facebook-приложений

(для реализации целевых рекламных кампаний)

Оформление титульной страницы группы

(для привлечения пользователей в группу или на страницу)

[Мобильные приложения]

Создание мобильных приложений

(как дополнение к существующему сайту)

Разработка мобильных приложений

(под конкретные задачи – рекламные кампании или стартапы)

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Профессиональный подход

Мы знаем как должен выглядеть сайт в зависимости от его назначения, чтобы были достигнуты

поставленные перед ним цели, будь то продажи или имидж

Отточенные навыки и опыт

Мы делаем по-настоящему интересные и добротные сайты, которые привлекают внимание,

функциональны и удобны для пользователей

Ответственность за результат

Мы отвечаем за качественно выполненную работу и результат, так как дорожим своей репутацией

и поэтому трудимся не ради сиюминутной выгоды

Творческий подход

Каждый проект для нас – это МОМЕНТ ТВОРЕНИЯ!