creoinstant

Огнесвар Перунов creoinstant

 
45 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
CREOINSTANT - Творения Момент.

Дизайн сайтов и мобильных приложений, создание фирменных стилей - легко и надолго!

www.creoinstant.com

[Айдентика]

  • Нейминг 
(разработка названия для компании, продукта или сервиса)

  • Логотип 
(создание фирменного знака, торговой марки)
  • Фирменный стиль
(разработка отличительного корпоративного стиля)
  • Brand Book 
(создание свода правил использования фирменного стиля)

 

[Web-Дизайн и Web-Разработка]

  • Создание Landing Pages - посадочных страниц
(для проведения акций или событий)

  • Создание имиджевых, промо-сайтов
(для представления компании или бренда)

  • Разработка тематических платформ
(для мотивационных программ, формирования сообществ и другого)

 

 

[SMM (Social Media Marketing)]

 

  • Разработка Facebook-приложений
(для реализации целевых рекламных кампаний)

  • Оформление титульной страницы группы
(для привлечения пользователей в группу или на страницу)

[Мобильные приложения]

  • Создание мобильных приложений
(как дополнение к существующему сайту)

  • Разработка мобильных приложений
(под конкретные задачи – рекламные кампании или стартапы)

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    Профессиональный подход

Мы знаем как должен выглядеть сайт в зависимости от его назначения, чтобы были достигнуты

поставленные перед ним цели, будь то продажи или имидж

    Отточенные навыки и опыт

Мы делаем по-настоящему интересные и добротные сайты, которые привлекают внимание,

функциональны и удобны для пользователей

    Ответственность за результат

Мы отвечаем за качественно выполненную работу и результат, так как дорожим своей репутацией

и поэтому трудимся не ради сиюминутной выгоды

    Творческий подход

Каждый проект для нас – это МОМЕНТ ТВОРЕНИЯ!
Дизайн сайта
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