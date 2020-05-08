CREOINSTANT - Творения Момент.
Дизайн сайтов и мобильных приложений, создание фирменных стилей - легко и надолго!
[Айдентика]
- Нейминг
- Логотип
- Фирменный стиль
- Brand Book
[Web-Дизайн и Web-Разработка]
- Создание Landing Pages - посадочных страниц
- Создание имиджевых, промо-сайтов
- Разработка тематических платформ
[SMM (Social Media Marketing)]
- Разработка Facebook-приложений
- Оформление титульной страницы группы
[Мобильные приложения]
- Создание мобильных приложений
- Разработка мобильных приложений
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Профессиональный подход
поставленные перед ним цели, будь то продажи или имидж
Отточенные навыки и опыт
функциональны и удобны для пользователей
Ответственность за результат
и поэтому трудимся не ради сиюминутной выгоды
Творческий подход
Портфолио
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