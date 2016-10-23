creojulli

Евгений creojulli

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Наполнение сайтов контентом. Верстка psd-макетов. Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

- целеустремлённый

- коммуникабельный

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- jQuery анимация сайтов.

- Установка, настройка, вёрстка шаблонов.

- Создание веб сайтов под ключ (интернет-магазины).

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, PHP, MySQL.

Система управления контентом (постоянно работаю с):

- Joomla (1.5, 2.5, 3), VirtueMart, JoomShopping

- CMS WordPress, Umi cms, 1С-Битрикс, Mod X

Связь:

E-mail: [email protected]

Skype: creativ_nybilo

ICQ: 497881738