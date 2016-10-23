Наполнение сайтов контентом. Верстка psd-макетов. Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- целеустремлённый
- коммуникабельный
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- jQuery анимация сайтов.
- Установка, настройка, вёрстка шаблонов.
- Создание веб сайтов под ключ (интернет-магазины).
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, PHP, MySQL.
Система управления контентом (постоянно работаю с):
- Joomla (1.5, 2.5, 3), VirtueMart, JoomShopping
- CMS WordPress, Umi cms, 1С-Битрикс, Mod X
Связь:
E-mail: [email protected]
Skype: creativ_nybilo
ICQ: 497881738
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