Качество.

Здравствуйте, меня зовут Илья Фридман, я дизайнер, работаю в многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop.

⚠Я только начинаю свое сотрудничество с коммерческими группами, создаю портфолио, собираю отзывы клиентов, поэтому мои цены приемлемые или даже могу кому-то показаться низкими.☺

Стараюсь, работаю быстро, выполняю пожелания, генерирую идеи самостоятельно.

Заказывайте сами, рекомендуйте друзьям.

📣Возможно сотрудничество на постоянной основе с компаниями или частными лицами ведущими чьи-то группы вк.