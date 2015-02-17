Личные данные: Родилась в г.Борзя Читинской области
В настоящее время проживаю в ст Холмская Абинского района Краснодарского края
ул. Новосельская,27
Образование: В 1976 году закончила химико-технологический факультет Хабаровского
политехнического института по специальности инженер-химик
Опыт работы: С 1981 по 1984год инженер-химик центральной лаборатории завода "Вымпел",
с 1984 по 1991 год инженер-технолог на том же заводе.
с 1991 года по 2001 инженер-химик химического цеха на Амурской ТЭЦ-1.
в апреле 2001 года избиралась на должность председателя профсоюзного комитета
на освобожденной основе.
с 2005 по 2010 год совмещала работу председателя профкома с должностью
инженера по социально-трудовым вопросам, в этой же должности проработала
до октября 2012 года, уволилась в связи с переменой места жительства.
Дополнительные
навыки и интересы: Занималась организацией и проведением коллективных мероприятий,
молодежных форумов, конференций.
Увлечения: музыка, разведение цветов, сад, огород.
Семейное положение: Муж Лапко Н.П. 1955 г.р
Сын Лапко А.Н. 1980 г.р
Дочь Сарычева Т.Н. 1982 г.р
Личные качества: Коммуникабельна, терпелива, усидчева, ответственна, обучаема, хороший
организатор