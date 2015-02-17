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Галина crfkf

 
71 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Личные данные: Родилась в г.Борзя Читинской области

                                В настоящее время проживаю в ст Холмская  Абинского района Краснодарского края

                                ул. Новосельская,27

Образование:      В 1976 году закончила химико-технологический факультет  Хабаровского      

                                 политехнического института по специальности инженер-химик

Опыт работы:   С 1981 по 1984год инженер-химик центральной лаборатории завода "Вымпел",

                               с 1984 по 1991 год инженер-технолог на том же заводе.

                               с 1991 года по 2001 инженер-химик химического цеха на Амурской ТЭЦ-1.

                               в апреле 2001 года избиралась на должность председателя профсоюзного комитета

                               на освобожденной основе.

                               с 2005 по 2010 год совмещала работу председателя профкома с должностью

                               инженера по социально-трудовым вопросам, в этой же должности проработала

                               до октября 2012 года, уволилась в связи с переменой места жительства.

Дополнительные

навыки и интересы:  Занималась организацией и проведением коллективных мероприятий,

                                   молодежных форумов, конференций.

                                   Увлечения: музыка, разведение цветов, сад, огород.

Семейное положение: Муж Лапко Н.П. 1955 г.р

                                            Сын Лапко А.Н.  1980 г.р                

                                            Дочь Сарычева Т.Н. 1982 г.р

Личные качества:  Коммуникабельна, терпелива, усидчева, ответственна, обучаема, хороший

                                    организатор

      

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