Интернет магазин автошин и дисков Нужно сделать интернет магазин шин и дисков. Для интернет магазина помимо основного магазина потребуется написание и настройка под наш интернет магазин трех парсеров по нашим условиям. ...
- $500Интернет-магазины9 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать парсеры и подключить к сайту. Нужно 3 парсера. Есть старые парсеры кто сможете разобраться и подключить на новый движок добро пожаловать Писать в личкуЗакрыт11 лет назад
Доработать готовый сайт Есть сайт который не корректо работает 1. Нужно доработать все до идеала того что я укажу 2. И заниматься его продвижение Сайт на платформе open cart ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Доработать готовый сайт Есть сайт который не корректо работает 1. Нужно доработать все до идеала того что я укажу 2. И заниматься его продвижение Сайт на платформе open cart ...Закрыт11 лет назад
Раскрутить сайт автошин. Поднять в топе. Привлечь клиентов.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить парсер. Был парсер и есть перестал парсить с сайта донора выявить причину и исправитьВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт очень медленно работает меняли кучу хостингов. Работает на опен карте. Нужно протестировать в чем причина и разогнать его.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Изменить текст в наружной рекламе Photoshop Есть готовый эскиз рекламы нужно кое что заменить в тексте с помощью фотошопа связь в почте [email protected]Баннеры18 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить парсер под сайт Есть готовый парсер, скрипт нужно полностью настроить и залить на сайт чтобы все работало Объясню в skype masaha-tyumeneva1 icq 370622105Закрыт12 лет назад
- $250
Работа заключается в следующем. Создать интернет магазин, или сделать точно такую же копию сайта. Информация по товарам должна обновляться автоматически через парсер. Сайт донора покажу. И сайт который уже есть либо переделать, либо сделать заново ...Закрыт12 лет назад
- $250
Работа заключается в следующем. Создать интернет магазин, или сделать точно такую же копию сайта. Информация по товарам должна обновляться автоматически через парсер. Сайт донора покажу. И сайт который уже есть либо переделать, либо сделать заново ...Закрыт12 лет назад
- $250
Сделать интернет магазин шин и дисков или доработать существующий. Нужно чтобы с одного сайта загружалась полностью товар на наш сайт через парсер. Если говорить простыми словами сделать копию сайта донора. Все подробности в личке ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин шин и дисков есть хостинг и домен нужно сделать интернет магазин шин дисков. Чтобы была выгрузка информации с одного сайта в другой в автоматическом режиме.Интернет-магазины20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно добавить товар на сайт. И научить ка в последующем обновлять товар через прайс лист.Закрыт12 лет назад