criminal

Евгений criminal

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин автошин и дисков

    $500

    Интернет магазин автошин и дисков Нужно сделать интернет магазин шин и дисков. Для интернет магазина помимо основного магазина потребуется написание и настройка под наш интернет магазин трех парсеров по нашим условиям. ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Интернет-магазина

    Доработать готовый сайт Есть сайт который не корректо работает 1. Нужно доработать все до идеала того что я укажу 2. И заниматься его продвижение Сайт на платформе open cart ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать готовый сайт

    Доработать готовый сайт Есть сайт который не корректо работает 1. Нужно доработать все до идеала того что я укажу 2. И заниматься его продвижение Сайт на платформе open cart ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разогнать сайт.

    $50

    Сайт очень медленно работает меняли кучу хостингов. Работает на опен карте. Нужно протестировать в чем причина и разогнать его.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $250

    Работа заключается в следующем. Создать интернет магазин, или сделать точно такую же копию сайта. Информация по товарам должна обновляться автоматически через парсер. Сайт донора покажу. И сайт который уже есть либо переделать, либо сделать заново ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин

    $250

    Работа заключается в следующем. Создать интернет магазин, или сделать точно такую же копию сайта. Информация по товарам должна обновляться автоматически через парсер. Сайт донора покажу. И сайт который уже есть либо переделать, либо сделать заново ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин шин и дисков

    $250

    Сделать интернет магазин шин и дисков или доработать существующий. Нужно чтобы с одного сайта загружалась полностью товар на наш сайт через парсер. Если говорить простыми словами сделать копию сайта донора. Все подробности в личке ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин шин и дисков

    Интернет магазин шин и дисков есть хостинг и домен нужно сделать интернет магазин шин дисков. Чтобы была выгрузка информации с одного сайта в другой в автоматическом режиме.

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад