crimservice

Владимир Дубровкий crimservicecrimservice
62 годаУкраина/Феодосия
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Два высших образования, 16 лет за компьютером.
Ленинградский политехнический институт им. Калинина
\"Микропроцессорные системы\"
Проектирование и разработка баз данных - ныне здравствующие.
Системы обработки данных, изображенй.
Сайтостроение, участие в настройке сервера и домена.
Ведущий рассылок. On-line доступ.
Представлю команду разработчиков из Крыма.
Серьезное отношение к делу и профессиональный подход.