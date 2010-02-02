crimservice

Два высших образования, 16 лет за компьютером.

Ленинградский политехнический институт им. Калинина

\"Микропроцессорные системы\"

Проектирование и разработка баз данных - ныне здравствующие.

Системы обработки данных, изображенй.

Сайтостроение, участие в настройке сервера и домена.

Ведущий рассылок. On-line доступ.

Представлю команду разработчиков из Крыма.

Серьезное отношение к делу и профессиональный подход.