Web Studio Crimson Jackets

crimson jackets -

это диджитал маркетинг, ориентированный на результат. Это свежие идеи и современные технологии. Это молодость и амбициозность.

Мы запускаем и оптимизируем бизнес-процессы посредством использования комплексного digital-маркетинга.

НАШИ КЛИЕНТЫ

СБЕРБАНК СЕВЕРО-ЗАПАД

МОЗЕЛЬ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПРОБКА РЕСТОРАННАЯ ГРУППА

WW APPLE RESELLER

30 ПРОФЕССИОНАЛОВ В ШТАТЕ 30 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО ЗА 300 ДНЕЙ

НАША КОМПЕТЕНЦИЯ

Исследования

- Social media monitoring

- Онлайн-исследования

- Анализ эффективности

Стратегия

- Маркетинговая стратегия

- Медиа стратегия

- Electronic Business стратегия

- Social media стратегия

Реализация

Digital

- Создание интернет-сервисов(разработка сайта, дополнительных сервисов с большой областью применения, промо-ресурсов, основываясь на стратегии)

- Разработка мобильных приложений

Маркетинг

- Разработка концепции рекламной кампании и области ее применения

- Разработка визуальной составляющей ( pos-материалы, шаблоны, баннеры, анимация, стиль)

- Брендинг (нэйминг и разработка фирменного стиля)

- Ведение рекламных кампаний и кампаний по поддержке бренда в social media (vk.com, facebook, instagram, twitter)

- Подготовка и реализация онлайн и оффлайн рекламных акций

+7 921 986 53 54

[email protected]

www.crimsonjackets.ru

Санкт-Петербург, Биржевая линия 14