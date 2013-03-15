crimsonjackets

crimson jackets -
это диджитал маркетинг, ориентированный на результат. Это свежие идеи и современные технологии. Это молодость и амбициозность.
Мы запускаем и оптимизируем бизнес-процессы посредством использования комплексного digital-маркетинга.
НАШИ КЛИЕНТЫ
СБЕРБАНК СЕВЕРО-ЗАПАД
МОЗЕЛЬ АЛКОГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРОБКА РЕСТОРАННАЯ ГРУППА
WW APPLE RESELLER
30 ПРОФЕССИОНАЛОВ В ШТАТЕ 30 ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗОВАНО ЗА 300 ДНЕЙ
НАША КОМПЕТЕНЦИЯ
Исследования
- Social media monitoring
- Онлайн-исследования
- Анализ эффективности
Стратегия
- Маркетинговая стратегия
- Медиа стратегия
- Electronic Business стратегия
- Social media стратегия
Реализация
Digital
- Создание интернет-сервисов(разработка сайта, дополнительных сервисов с большой областью применения, промо-ресурсов, основываясь на стратегии)
- Разработка мобильных приложений
Маркетинг
- Разработка концепции рекламной кампании и области ее применения
- Разработка визуальной составляющей ( pos-материалы, шаблоны, баннеры, анимация, стиль)
- Брендинг (нэйминг и разработка фирменного стиля)
- Ведение рекламных кампаний и кампаний по поддержке бренда в social media (vk.com, facebook, instagram, twitter)
- Подготовка и реализация онлайн и оффлайн рекламных акций
+7 921 986 53 54
Санкт-Петербург, Биржевая линия 14