Компьютерная графика и дизайн. Реклама WEB и полиграфическая
Разделы :
TV. Выполнение рекламных роликов, заставок для передач, промороликов, шаблонов меркаторов.
WEB. Разработка и выполнение рекламных баннеров (gif, flv), статических и анимированных.
Работа в Photoshop, Adobe After Effect, Premier, Corel Draw, 3DsMax
Договор, предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Анимация
нет отзывов
от $200
от 20 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $200
от 20 дней
нет рейтинга