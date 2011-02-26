criogen-1

Валентин criogen-1

 
64 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Компьютерная графика и дизайн. Реклама WEB и полиграфическая

Разделы :

TV. Выполнение рекламных роликов, заставок для передач, промороликов, шаблонов меркаторов.

WEB. Разработка и выполнение рекламных баннеров (gif, flv), статических и анимированных.

Работа в Photoshop, Adobe After Effect, Premier, Corel Draw, 3DsMax

Договор, предоплата 50%

Анимация
нет отзывов
от $200
от 20 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 10 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $200
от 20 дней
нет рейтинга
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