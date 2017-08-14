Интернет магазина AveBaby.ru на платформе wordpress. Установлен Woocommerce. Используемая тема в верстке Divi Работаем с транспортными компаниями: 1. Доставка клаб (Api: https://wiki.courierexe.ru/index.php/API) 2. Профессионель http://www.pro-cour.ru/tcalc/ 3. Почта России (вроде есть плагины, типа такого https://ru.wordpress.org/plugins/russian-post-and-ems-for-woocommerce/ Как я понял по описанию ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Для одной из наших баз на MS SQL 2012 был сделан «Web интерфейс». Он работает. Все хорошо. Возникла задача сделать точно такой же интерфейс для ДРУГОЙ базы + некоторые дополнения. ВНИМАНИЕ! Это здание НЕ НА ДИЗАЙН, а ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Дамы и Гопода. Для одной из наших баз на MS SQL 2012был сделан «Web интерфейс». Он работает. Все хорошо. Возникла задача сделатьточно такой же интерфейс для другой базы + некоторые дополнения. Чтобы понять что ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад