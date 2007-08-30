crmtest

Алексей Круглов crmtest

 
47 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Внедрение SugarCrm

    $2500

    Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • CMS+Шаблон

    Интересует любая cms система с набором функционала: Русская версия или русифицированная Простой и удобный интерфейс Статистика Резервирование БД Модули: Статьи Новости Вопрос-ответ Баннеры Голосование Библиотека документов Рассылка Вакансии Поисковая система Формы Фотогалерея Система статистики Дизайн ...

    Дизайн сайта
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка SugarCrm

    $2500

    Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статей на строительную тематику.

    $1000

    Издательство набирает авторов для выполнения большого объема работ. Требуется написание аналитических статей, пресс релизов, интервью, диалогов. Требуются авторы которые уже писали статьи на строительную тематику! Оплата: 15-30$ за статью. Объем: 20-30 статей. Присылайте примеры ваших готовых работ на адрес ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать иллюстрацию для web-сайта

    $100

    Задача разработать иллюстрацию для web-сайта основываясь на примере вложенном в публикацию! Требуется разработать иллюстрацию которая будет передавать следующую смысловую нагрузку: Город в процессе строительства и люди которые его проектируют и строят. Техническое описание: 1. Нужно отрисовать красивый ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад