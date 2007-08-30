Задача разработать иллюстрацию для web-сайта основываясь на примере вложенном в публикацию! Требуется разработать иллюстрацию которая будет передавать следующую смысловую нагрузку: Город в процессе строительства и люди которые его проектируют и строят. Техническое описание: 1. Нужно отрисовать красивый ...