Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
- $2500Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересует любая cms система с набором функционала: Русская версия или русифицированная Простой и удобный интерфейс Статистика Резервирование БД Модули: Статьи Новости Вопрос-ответ Баннеры Голосование Библиотека документов Рассылка Вакансии Поисковая система Формы Фотогалерея Система статистики Дизайн ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт16 лет назад
Abo.cms Доработка шаблонов, настройка cms!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Издательство набирает авторов для выполнения большого объема работ. Требуется написание аналитических статей, пресс релизов, интервью, диалогов. Требуются авторы которые уже писали статьи на строительную тематику! Оплата: 15-30$ за статью. Объем: 20-30 статей. Присылайте примеры ваших готовых работ на адрес ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Задача разработать иллюстрацию для web-сайта основываясь на примере вложенном в публикацию! Требуется разработать иллюстрацию которая будет передавать следующую смысловую нагрузку: Город в процессе строительства и люди которые его проектируют и строят. Техническое описание: 1. Нужно отрисовать красивый ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад