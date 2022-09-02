Проектируем и разрабатываем сложные сайты

Делаем личные кабинеты, админ. панели, веб-порталы и другие сложные сайты

CRON — ИТ-компания по проектированию и разработке веб-приложений. Работаем с 2018 года. В команде — штатные дизайнеры и разработчики. Мы автоматизируем ваши бизнес-процессы с помощью веб-сервисов с нужным функционалом: статистика, документооборот, профили пользователей, онлайн-услуги и история оплат, статусы и уведомления, генерация отчётов и многое другое.

Чаще всего к нам обращаются за проектированием и разработкой индивидуальных личных кабинетов и админ. панелей. Мы готовы разработать любое веб-приложение для автоматизации ваших внутренних процессов. Поможем на всех этапах: аналитика, проектирование, дизайн, разработка и поддержка проекта.

Как связаться — телеграм crondesign, или по контактам:

+7 (900) 674-88-22

[email protected]