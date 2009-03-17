crosk5

Меньшиков crosk5

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Небольшой PHP-скрипт для ВКонтакте

    Всем доброго времени суток! Необходимо написать мини PHP-скрипт, который запускается CRON'ом и проходится по одному альбому группы ВКонтакте, собирая комментарии под каждой картинкой (менее 100 шт). Проанализировав полученное, скрипт может оставить свой комментарий под ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мультяшный персонаж для интернет-магазина

    $50

    Необходимо разработать логотип для интернет-магазина в виде мультяшного персонажа. Магазин будет торговать небольшими интересными подарочными/сувенирными гаджетами/приспособлениями/штуками, поэтому идеи по персонажу такие: - он чем-то похож на Колобка, но тело-голова представляет собой подарочную коробку ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вытащить инфо из AJAX'а.

    Имеется беттинговый сайт. Ставки на нем расчитываются/покупаются посредством AJAX. Необходимо, используя PHP и, видимо, JS, вытаскивать информацию о стоимости ставок и др. при заданных начальных условиях. Все вопросы на [email protected].

    AJAXJavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад