Всем доброго времени суток! Необходимо написать мини PHP-скрипт, который запускается CRON'ом и проходится по одному альбому группы ВКонтакте, собирая комментарии под каждой картинкой (менее 100 шт). Проанализировав полученное, скрипт может оставить свой комментарий под ...