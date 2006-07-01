Копирайтер

Копирайтер, сценарист, рекламист.

Бочарова Наталия Анатольевна, 29 лет

Замужем, 2 детей, гражданство Россия.

Москва (м. Проспект Мира)

+7 (963) 997-04-93 (c 10.00 до 21.00)

[email protected]

Дополнительные контакты:

victoria crouse (skype)

Карьера:

С 2012 года по сей день, находясь в декрете, я продолжаю работать надрекламными проектами в области оказания платных юридических услуг, медицинских

разработок, услуг в области компьютерной помощи, новинок техники, красоты и

здоровья. Закончила курсы подготовки научного парка МГУ по направлению реклама

и PR, курсы итальянского языка, получила водительскиеправа категории В.

10.2011—04.2012

6 месяцев

Начальник отделапроизводства рекламы

3D Media, г. Москва, полная занятость.

Обязанности: написание рекламных текстов для РВ, ТВ, прессы. (Радио России,Эхо Москвы, Радио Дача, Юмор ФМ, ТДК, РЕН ТВ, Звезда и т.д.). Набор и

подготовка актеров к эфирам, сопровождение актеров на эфиры, присутствие на

эфирах, контроль рекламы. Взаимодействие со студиями производства рекламы,

монтаж. Полное сопровождение брендов компании. Выбор более выгодных продуктов,

разработка стратегии сбыта, поиск каналов, написание рекламы, тест рекламы,

контроль выхода и отдачи, выступление в качестве ведущей рекламных передач. Отслеживание

деятельности конкурентов. Участие в совещаниях, круглыхстолах, мозговых штурмах.

Причина увольнения: - семейные обстоятельства, впоследующем беременность и декрет.

03.2009—10.2011

2 года 7 месяцев

Руководитель отделакопиратинга

РА РТС, г. Москва, полная занятость.

Обязанности: разработка стратегии рекламы продукта,поиск и взаимодействие со станциями РВ и ТВ. Определение интересов потребителей

и написание рекламных текстов для носителей РВ и ТВ. Работа с актерами,

сопровождение на эфиры, контроль выходов, отдачи, выступление в качестве

ведущей рекламных радиопередач. Участие в совещаниях, круглых столах, мозговых

штурмах.

Причина увольнения - закрытие компании.

02.2009—03.2009

1 месяц

Внештатный корреспондент

Русская Служба Новостей (РСН), г. Москва, частичная занятость.

Поиск тем для сюжетов, отработка релизов, общение с ньюсмейкерами, интервью,монтаж, написание новости/сюжета, работа в эфире, работа на месте события.

Причина увольнения - оформление на работу в РА РТС.

10.2008—01.2009

3 месяца

Менеджер по маркетингу ирекламе

УК "Мультиброкер", г. Москва, полная занятость.

Связь с общественностью, организация встреч с журналистами, организация"круглых столов", выставок. PR компании, написание статей и

пресс-релизов, ответы на вопросы журналистов, комментарии по вопросам деятельности компании. Контроль потока информации о компании в СМИ,отслеживание деятельности конкурентов.

Причина увольнения - кризисное закрытие компании.

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07.2006—08.2008

2 года 1 месяц

ТВ 7+ (ТВ Газпрома), РенТВ (Астрахань)

Полная занятость.

Телеведущая, корреспондент.

Обязанности: ведение новостей, поисктем для сюжетов, отработка заданных тем, интервью, коммерческие материалы.

Образование

2007

Астраханский государственный университет

Высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Филологический

Специальность: Журналистика. Специализация: телевидение. Квалификация:Специалист

Курсы и тренинги

Научный Парк МГУ

Курс "Управление в рекламе и связях с общественностью" 2014

Интенсив

Курсы по Итальянскому языку 2012

Москва

2011

Тренинг

"Курсы копирайтинга" Виктора Орлова

Москва

2011

Тренинг

"Почему ваш сайт не приносит дохода?" Вадима Ласто

Москва

2011

Тренинг

Курсы копирайтинга" Андрея Парабеллума

Москва

Иностранныеязыки

Английский (базовый),

итальянский (базовый).

Достижения и интересы

Являюсь Членом Союза журналистов России

Изучаю итальянский язык, медицину, интересуюсь восточной философией, увлекаюсь охотой.

Личные качества:

Заинтересованность, любознательность, ответственность, инициативность,общительность.

Компьютерные навыки :

Приложения MS-Office, Internet

Если мое резюме Вас заинтересовало, прошу связатьсясо мной по тел: 8 963 997 04 93 или по адресу: [email protected]