Дизайнер, цветокорректор, специалист препресс

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Меня зовут Вячеслав, я дизайнер, цветокорректор и ретушер широкого спектра полиграфической продукции, от буклетов и каталогов до глянцевых периодических журналов. С 2005 года работаю c крупными издательскими домами и пре-пресс студиями Москвы:

ИД «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»

ИД Бурда

ИД Sanoma Independent Media

Репроцентр «СЛИИВ-В»

ООО «Топ Бьюти»

Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы и/или предложения.