Дизайнер, цветокорректор, специалист препресс
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Меня зовут Вячеслав, я дизайнер, цветокорректор и ретушер широкого спектра полиграфической продукции, от буклетов и каталогов до глянцевых периодических журналов. С 2005 года работаю c крупными издательскими домами и пре-пресс студиями Москвы:
ИД «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ИД Бурда
ИД Sanoma Independent Media
Репроцентр «СЛИИВ-В»
ООО «Топ Бьюти»
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