Толька качественно и в срок - настройка контекстной рекламы, SMM, аналитика.

Цель моей работы - привести на ваш сайт потенциальных покупателей/заказчиков по минимальной цене. Найти конкурентов и показать , что есть у них и нет у вас, как они ведут свою маркетинговую деятельность. Готов быть помощником для вашего маркетолога.

Частный подрядчик по:

- рекламе на Яндекс Директ

- рекламе на Google Ads

- рекламе в соц.сетях (Instagram, Facebook, ВК, Одноклассники)

- созданию сайтов/лендингов

- ведение соц. сетей (Instagram, Facebook, ВК, Одноклассники)

- анализу конкурентов

- анализ рекламных кампаний

Возможна работа по официальному договору (безнал)

Предоставляю полный пакет документов для бухгалтерии

Контакты:

[email protected]

+7(923)590-20-02 WhatsApp

https://vk.com/artem_pleshkov19