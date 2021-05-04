Толька качественно и в срок - настройка контекстной рекламы, SMM, аналитика.
Цель моей работы - привести на ваш сайт потенциальных покупателей/заказчиков по минимальной цене. Найти конкурентов и показать , что есть у них и нет у вас, как они ведут свою маркетинговую деятельность. Готов быть помощником для вашего маркетолога.
Частный подрядчик по:
- рекламе на Яндекс Директ
- рекламе на Google Ads
- рекламе в соц.сетях (Instagram, Facebook, ВК, Одноклассники)
- созданию сайтов/лендингов
- ведение соц. сетей (Instagram, Facebook, ВК, Одноклассники)
- анализу конкурентов
- анализ рекламных кампаний
Возможна работа по официальному договору (безнал)
Предоставляю полный пакет документов для бухгалтерии
Контакты:
+7(923)590-20-02 WhatsApp
Действие аккаунта приостановлено!